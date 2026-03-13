حالة الطقس مساء الجمعة

يتميّز الطقس مساء اليوم الجمعة بسُحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط و محليا الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودوة.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 7 و 12 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 5 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 12 و 16 درجة بالجنوب.

