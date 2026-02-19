حالة الطقس مساء الخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الخميس تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات.

تمون الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق.

يكون البحر هائجا الى شديد الهيجان بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

هذا وتتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 11 و 16 درجة ببقية الجهات.

