حالة الطقس مساء الخميس

حالة الطقس مساء الخميس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الخميس تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات.
تمون الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق.
يكون البحر هائجا الى شديد الهيجان بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
هذا وتتراوح الحرارة ليلا بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 11 و 16 درجة ببقية الجهات.

