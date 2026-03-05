حالة الطقس مساء الخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الخميس تتميّز بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

بتلنسبة للريح، تكون من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية.

أما البحر، فيكون متموجا بخليج قابس وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

أخيرا، تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية المناطق.

