حالة الطقس مساء الخميس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الخميس تتميّز بأمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط في بداية الليل ثم سحب عابرة بأغلب الجهات مع ظهور ضباب محلي آخر الليل.

الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر سيكون مضطرب فتدريجيا شديد الإضطراب بالشمال وتتراوح الحرارة ليلا بين 6 و 10 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 11 و 16 درجة ببقية المناطق.

