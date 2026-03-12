Français
حالة الطقس مساء الخميس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الخميس تتميّز بأمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط في بداية الليل ثم سحب عابرة بأغلب الجهات مع ظهور ضباب محلي آخر الليل.

الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر سيكون مضطرب فتدريجيا شديد الإضطراب بالشمال وتتراوح  الحرارة ليلا بين 6 و 10 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 11 و 16 درجة ببقية المناطق.

