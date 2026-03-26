حالة الطقس مساء الخميس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس ليلة هذا الخميس يتواصل أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا بالجنوب.
بالنسبة للريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب الشرقي مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق.
أما البحر فيكون هائجا بالشمال و شديد الاضطراب ببقية السواحل وتتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 09 درجات بالمناطق الغربية للشمال و الوسط وبين 10 و 15 درجة ببقية المناطق وتصل 17 درجة بالجنوب الغربي كما تصل 21 درجة بأقصى الجنوب.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب