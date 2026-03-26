حالة الطقس مساء الخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس ليلة هذا الخميس يتواصل أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا بالجنوب.

بالنسبة للريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب الشرقي مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق.

أما البحر فيكون هائجا بالشمال و شديد الاضطراب ببقية السواحل وتتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 09 درجات بالمناطق الغربية للشمال و الوسط وبين 10 و 15 درجة ببقية المناطق وتصل 17 درجة بالجنوب الغربي كما تصل 21 درجة بأقصى الجنوب.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



