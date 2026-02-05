Français
Anglais
العربية
مجتمع

حالة الطقس مساء الخميس

حالة الطقس مساء الخميس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الخميس تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات.

أما الريح فتكون من القطاع الغربي قوية نسبيا الى قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مما يحد من الرؤية الأفقية.

ويكون البحر هائجا الى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 11 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و 20 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

290
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
283
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
273
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
271
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
269
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية
261
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
260
الأخبار

تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة
260
الأخبار

لجنة الصحة بالبرلمان تقرر تنظيم زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات الصحية بداية من الأسبوع المقبل
242
الأخبار

النجم الساحلي : الإعلان الرسمي عن باقي الإنتدابات سوف يتم في الإبان وفقا لمصلحة النادي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى