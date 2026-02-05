حالة الطقس مساء الخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الخميس تتميّز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات.

أما الريح فتكون من القطاع الغربي قوية نسبيا الى قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مما يحد من الرؤية الأفقية.

ويكون البحر هائجا الى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 11 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و 20 درجة ببقية الجهات.

