حالة الطقس مساء السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس تتميّز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا أثناء الليل بقية الجهات و تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات بنزرت وباجة وجندوبة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق.

البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و 14 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 14 و 19 درجة بالجنوب.

