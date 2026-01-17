Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء السبت

حالة الطقس مساء السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس مساء اليوم السبت سيكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب فمحليا شديد االاضطراب بالشمال و قليل االاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية و بين 08 و 12 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

616
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

432
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
326
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
292
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
275
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
266
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
264
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
256
الأخبار

استعادة اتحاد الشغل لموقعه الوطني : هل يخدم قرطاج؟ قراءة المحلل السياسي فريد العليبي (فيديو)
256
الأخبار

تطوير مجالات التعاون محور لقاء رئيسة الحكومة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
251
الأخبار

بلدية صفاقس تنفّذ حملة لإزالة هياكل السيارات القديمة وتحسين المشهد الحضري

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى