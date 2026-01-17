حالة الطقس مساء السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس مساء اليوم السبت سيكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات.
الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
البحر مضطرب فمحليا شديد االاضطراب بالشمال و قليل االاضطراب فمتموج ببقية السواحل.
هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 04 و 08 درجات بالمناطق الغربية و بين 08 و 12 درجة ببقية الجهات.
