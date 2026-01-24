Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء السبت

حالة الطقس مساء السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم السبت تتميّز بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال و الوسط و محليا الجنوب مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية التي يفوق ارتفاعها 1000 متر آخر الليل.

الريح شمالية غربية بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر شديد الإضطراب إلى هائج بالشمال.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 07 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و 12 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

362
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

325
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
287
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
278
الأخبار

والي سوسة في زيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات
275
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
265
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]
263
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
261
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق
255
الأخبار

البرازيل تتوصل لاتفاق مع أنشيلوتي لتجديد عقده حتى 2030
254
اقتصاد وأعمال

غزة : هكذا سيصرف ترامب مليارات محمد السادس و السيسي و غيرهم… بالشراكة مع مُطوّر إسرائيلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى