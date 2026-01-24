حالة الطقس مساء السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم السبت تتميّز بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال و الوسط و محليا الجنوب مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية التي يفوق ارتفاعها 1000 متر آخر الليل.

الريح شمالية غربية بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر شديد الإضطراب إلى هائج بالشمال.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 07 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و 12 درجة ببقية الجهات.

