الأخبار

حالة الطقس مساء السبت

حالة الطقس مساء السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم السّبت تتسم بسحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي قوية الى قوية جدا بأغلب الجهات حيث تثير الرمال والأتربة بالجنوب مما يحد من الرؤية الأفقية.

البحر شديد الهيجان الى عنيف بالشمال و هائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 05 و 10 درجات بالمناطق الغربية وبين 11 و 14 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

