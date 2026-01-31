حالة الطقس مساء السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم السّبت تتسم بسحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الغربي قوية الى قوية جدا بأغلب الجهات حيث تثير الرمال والأتربة بالجنوب مما يحد من الرؤية الأفقية.

البحر شديد الهيجان الى عنيف بالشمال و هائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

هذا و تتراوح الحرارة ليلا بين 05 و 10 درجات بالمناطق الغربية وبين 11 و 14 درجة ببقية الجهات.

