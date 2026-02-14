حالة الطقس مساء السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرضد الجوي أنّ الوضع الجوي بقية هذا اليوم و الليلة القادمة سيكون ملائما لنزول أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال و محليا الوسط و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط محلي للبرد و سحب عابرة ببقية المناطق.

الريح من القطاع الغربي قوية الى قوية جدا قرب السواحل و المرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات.

البحر شديد الهيجان بالشمال و شديد الاضطراب إلى هائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 05 و 10 درجات بالمناطق الغربية للشمال و الوسط وبين 11 و 15 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 17 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



