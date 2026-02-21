Français
الأخبار

حالة الطقس مساء السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس مساء اليوم السبت تتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى الشمال الغربي.

الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر هائج الى شديد الاضطراب بالشمال و شديد الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وبين 09 و 13 درجة ببقية الجهات.

