حالة الطقس مساء السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس مساء اليوم السبت تتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى الشمال الغربي.
الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
البحر هائج الى شديد الاضطراب بالشمال و شديد الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل.
و تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وبين 09 و 13 درجة ببقية الجهات.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب