حالة الطقس مساء السّبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم السبت تتميّز بسٌحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال وسحب عابرة ببقية الجهات.

الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة ببقية الجهات.

البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 13 درجة ببقية الجهات.

