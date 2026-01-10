Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس مساء السّبت

حالة الطقس مساء السّبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم السبت تتميّز بسٌحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال وسحب عابرة ببقية الجهات.

الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة ببقية الجهات.

البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 13 درجة ببقية الجهات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

341
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
334
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
334
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
289
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
276
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
264
الأخبار

قضية مخدرات: عدم سماع الدعوى في حقّ سليم شيبوب
261
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
261
الأخبار

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر أصحاب الصيدليات الخاصة
259
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء وتؤكد على “الثورة التشريعية” وتنفيذ المشاريع بسرعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى