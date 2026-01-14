Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسحب قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي بالسواحل الشرقية آخر الليل.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليجي تونس والحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و07 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و12 درجة ببقية الجهات و تصل الى 14 درجة بأقصى الجنوب.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



