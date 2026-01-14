Français
الأخبار

حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء تتميّز بسحب قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي بالسواحل الشرقية آخر الليل.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليجي تونس والحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و07 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و12 درجة ببقية الجهات و تصل الى 14 درجة بأقصى الجنوب.
تعليقات

