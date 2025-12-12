Français
الأخبار

حالة الطقس مساء اليوم الجمعة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ حالة الطقس مساء اليوم الجمعة تتميّز بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالجنوب و المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة ثم ضباب محليا كثيف بأغلب الجهات.

الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

البحر مضطرب بالشمال وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 07 و 09 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 10 و 14 درجة ببقية المناطق.

مواضيع ذات صلة:

