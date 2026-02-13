Français
حالة الطّقس اليوم الجمعة

حالة الطّقس اليوم الجمعة

ترتفع درجات الحرارة بشكل نسبي يوم الجمعة 13 فيفري 2026، حيث تتراوح القصوى بين 12 و21 درجة، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوّي.

والطّقس يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السّحب آخر النّهار بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

والرّيح جنوبية غربية قوية قرب السّواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية الجهات ثمّ تتقوى آخر النّهار وأثناء اللّيل بأغلب المناطق حيث تتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 22 كلم/س مع دواوير رملية محلية بالجنوب.

ويكون البحر هائجا فشديد الإضطراب بالشمال وشديد الإضطراب ببقية السواحل

