حبس 67 شخصا في تركيا ضمن تحقيقات ضد تنظيم الدولة

قررت محكمة تركية حبس 67 شخصا مشتبها بهم في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة في إسطنبول ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

و جاء القرار بعدما استكملت المحكمة استجواب 147 مشتبها بهم جرى توقيفهم مؤخرا في إطار حملة أمنية واسعة ضد تنظيم الدولة.

و قررت المحكمة حبس 67 من أصل 72 شخصا طلبت النيابة حبسهم، بينما تقرر إخضاع 48 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.

كما تقرر تسليم 32 مشتبها بهم إلى مراكز للترحيل تمهيدا لإبعادهم خارج تركيا، بدعوى أنهم يشكلون تهديدا على أمن البلاد.

و كانت النيابة التركية قد أعلنت في وقت سابق أن مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب باشر تحقيقا للكشف عن عناصر تنظيم الدولة و أنشطتهم.

و جاء ذلك على خلفية عملية نفذتها السلطات التركية ضد التنظيم في ولاية يالوا، الاثنين الماضي، قُتل خلالها 3 من أفراد الشرطة و أصيب 8 آخرون، وأسفرت عن مقتل 6 من عناصر التنظيم بحسب تصريحات لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

