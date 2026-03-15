حجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة و غلق 14 محلا خلال الأسبوع الثالث من رمضان

Français
Anglais
العربية
الأخبار

حجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 14 محلا خلال الأسبوع الثالث من رمضان

أسفرت عمليات المراقبة المكثفة التي نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان عن حجز وإتلاف أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب غلق 14 محلا ذا طابع غذائي لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية.

و أوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن فرق المراقبة أنجزت 2431 عملية تفقد يومية بواسطة 110 فرق رقابية، شملت 2359 منشأة تنشط في القطاع الغذائي، فضلا عن إجراء 100 تحليل مخبري على عدد من المواد الغذائية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

و أسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف 40,714 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة، وإنجاز 73 عملية حجز، إلى جانب تسجيل 61 وضعية مستوجبة لتحرير محاضر بحث وتوجيه 162 تنبيها كتابيا للمخالفين.

و شملت المواد الغذائية المحجوزة أساسا الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 32 بالمائة، تليها الحبوب ومشتقاتها والعجين الغذائي بنسبة 18 بالمائة، ثم البقول الجافة بنسبة 17 بالمائة، فالحليب ومشتقاته بنسبة 14 بالمائة، واللحوم ومنتجاتها بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى كميات من التوابل والبهارات والحلويات التقليدية والمواد الأولية لصنع الحلويات والمشروبات و العصائر و غيرها.

و تعود أسباب الحجز أساسا إلى تعفن المنتوج وتغير خصائصه ووجود فطريات بنسبة 32.8 بالمائة، ووجود حشرات أو ديدان حية وآثار قوارض بنسبة 20.1 بالمائة، إضافة إلى الخزن و الحفظ في ظروف غير صحية بنسبة 16.8 بالمائة، وانتهاء تواريخ الصلوحية بالنسبة ذاتها، إلى جانب الذبح العشوائي بنسبة 6 بالمائة و غياب التأشير بنسبة 4 بالمائة وعدم احترام سلسلة التبريد بنسبة 2.1 بالمائة.

و دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى الإبلاغ عن الإخلالات عبر الرقم الأخضر 80106977، مؤكدة أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تستوجب يقظة الجميع حفاظا على صحة المستهلك و سلامته.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

350
الأخبار

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستيّة

315
أخر الأخبار

مطار النفيضة: عملاق غير مستغل يجب إعادة تموضعه في قلب السياحة التونسية
280
الأخبار

تقلبات جوية و أمطار رعدية غزيرة تشمل عدة مناطق في تونس
268
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
257
الأخبار

نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة
247
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ترامب يفتح جبهة جديدة ضد وسائل الإعلام الأمريكية
240
الأخبار

تونس : الإعدام شنقًا لشاب قتل عمته و سرق مصوغها
229
الأخبار

فتح مناظرات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب و طب الأسنان و الصيدلة
225
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي : قيمة المدخرات من العملة الصعبة تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود يوم 13 مارس 2026
216
أخر الأخبار

من مضيق هرمز إلى مصانع آسيا: الحرب في إيران تُحدث زلزالاً طاقياً عالمياً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى