حجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة و غلق 14 محلا خلال الأسبوع الثالث من رمضان

أسفرت عمليات المراقبة المكثفة التي نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان عن حجز وإتلاف أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب غلق 14 محلا ذا طابع غذائي لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية.

و أوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن فرق المراقبة أنجزت 2431 عملية تفقد يومية بواسطة 110 فرق رقابية، شملت 2359 منشأة تنشط في القطاع الغذائي، فضلا عن إجراء 100 تحليل مخبري على عدد من المواد الغذائية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

و أسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف 40,714 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة، وإنجاز 73 عملية حجز، إلى جانب تسجيل 61 وضعية مستوجبة لتحرير محاضر بحث وتوجيه 162 تنبيها كتابيا للمخالفين.

و شملت المواد الغذائية المحجوزة أساسا الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 32 بالمائة، تليها الحبوب ومشتقاتها والعجين الغذائي بنسبة 18 بالمائة، ثم البقول الجافة بنسبة 17 بالمائة، فالحليب ومشتقاته بنسبة 14 بالمائة، واللحوم ومنتجاتها بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى كميات من التوابل والبهارات والحلويات التقليدية والمواد الأولية لصنع الحلويات والمشروبات و العصائر و غيرها.

و تعود أسباب الحجز أساسا إلى تعفن المنتوج وتغير خصائصه ووجود فطريات بنسبة 32.8 بالمائة، ووجود حشرات أو ديدان حية وآثار قوارض بنسبة 20.1 بالمائة، إضافة إلى الخزن و الحفظ في ظروف غير صحية بنسبة 16.8 بالمائة، وانتهاء تواريخ الصلوحية بالنسبة ذاتها، إلى جانب الذبح العشوائي بنسبة 6 بالمائة و غياب التأشير بنسبة 4 بالمائة وعدم احترام سلسلة التبريد بنسبة 2.1 بالمائة.

و دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى الإبلاغ عن الإخلالات عبر الرقم الأخضر 80106977، مؤكدة أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تستوجب يقظة الجميع حفاظا على صحة المستهلك و سلامته.

