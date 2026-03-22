حجز أكثر من 402 طن من المواد الغذائية الفاسدة و اقتراح غلق 64 محلا خلال شهر رمضان

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الاحد، عن حجز وإتلاف ما يزيد عن  402  طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واقتراح غلق 64 محلا لا يستجيب لشروط السلامة، وذلك في حصيلة لبرنامجها الرقابي الخصوصي المنجز خلال شهر رمضان  لسنة 1447 هـ 2026.

و أفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن فرقها أنجزت منذ بداية شهر رمضان 13 ألفا و173 عملية مراقبة، بمعدل 105 فرق رقابية يوميا، شملت 10 آلاف و572 منشأة تنشط في القطاع الغذائي، وتخللها إجراء 144 تحليلا مخبريا للوقوف على مدى سلامة المنتجات المشتبه فيها.

و أسفرت هذه التدخلات عن إنجاز 346 عملية حجز، وتسجيل 350 وضعية استوجبت تحرير محاضر بحث، فضلا عن توجيه 744 تنبيها كتابيا للمخالفين. وتوزعت المحلات التي اقترح غلقها على 21 جهة، وشملت أساسا المخابز، ومحلات بيع المواد الغذائية العامة، ومحلات المرطبات والحلويات، ونقاط بيع الدواجن واللحوم.

و استأثرت الفواكه والخضر المحولة بالنصيب الأكبر من إجمالي المحجوزات بنسبة 51.5 بالمائة، تلتها الفواكه الجافة (10.1 بالمائة)، فالفواكه والخضر الطازجة (10 بالمائة). كما شملت عمليات الحجز الحليب ومشتقاته (4.9 بالمائة)، والأسماك ومنتجات البحر (4.6 بالمائة)، إضافة إلى كميات متفاوتة من التوابل واللحوم والحبوب والمواد الأولية لصنع الحلويات.

و تعود أسباب الحجز والإتلاف، وفق بلاغ الهيئة، بالأساس إلى انتهاء تاريخ صلوحية المنتجات (40.3 بالمائة)، وتغير خصائص المنتوج أو تعفنه وظهور فطريات وروائح كريهة (23.4 بالمائة)، ووجود حشرات أو آثار قوارض (22.4 بالمائة)، إلى جانب التخزين في ظروف غير صحية وغياب التأشير أو المصادقة الصحية و عدم احترام شروط النقل و التبريد.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

307
الأخبار

إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

259
أخر الأخبار

هل يعتزم المغرب اقتناء سرب من مقاتلات سوخوي Su-35 الروسية ؟
247
الأخبار

إيقاف مشجعين للترجي الرياضي بالقاهرة إثر مناوشات مع جمهور الجيش الملكي المغربي
246
أخر الأخبار

خلال زيارة إلى إسرائيل: جان-نويل بارو يضطر للاحتماء بسبب قصف إيراني قبل إلقاء كلمته
237
الأخبار

عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي
230
أخر الأخبار

قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون يتبادلان تهاني عيد الفطر
227
اقتصاد وأعمال

الصحيفة اليابانية “ذا جابان تايمز” تفرد تونس بصفحة خاصة بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال ومرور 70 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية مع اليابان
221
الأخبار

طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية
220
أخر الأخبار

قائمة منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لمقابلتي الكوت ديفوار الودية
217
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة

