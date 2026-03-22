حجز أكثر من 402 طن من المواد الغذائية الفاسدة و اقتراح غلق 64 محلا خلال شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الاحد، عن حجز وإتلاف ما يزيد عن 402 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واقتراح غلق 64 محلا لا يستجيب لشروط السلامة، وذلك في حصيلة لبرنامجها الرقابي الخصوصي المنجز خلال شهر رمضان لسنة 1447 هـ 2026.

و أفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن فرقها أنجزت منذ بداية شهر رمضان 13 ألفا و173 عملية مراقبة، بمعدل 105 فرق رقابية يوميا، شملت 10 آلاف و572 منشأة تنشط في القطاع الغذائي، وتخللها إجراء 144 تحليلا مخبريا للوقوف على مدى سلامة المنتجات المشتبه فيها.

و أسفرت هذه التدخلات عن إنجاز 346 عملية حجز، وتسجيل 350 وضعية استوجبت تحرير محاضر بحث، فضلا عن توجيه 744 تنبيها كتابيا للمخالفين. وتوزعت المحلات التي اقترح غلقها على 21 جهة، وشملت أساسا المخابز، ومحلات بيع المواد الغذائية العامة، ومحلات المرطبات والحلويات، ونقاط بيع الدواجن واللحوم.

و استأثرت الفواكه والخضر المحولة بالنصيب الأكبر من إجمالي المحجوزات بنسبة 51.5 بالمائة، تلتها الفواكه الجافة (10.1 بالمائة)، فالفواكه والخضر الطازجة (10 بالمائة). كما شملت عمليات الحجز الحليب ومشتقاته (4.9 بالمائة)، والأسماك ومنتجات البحر (4.6 بالمائة)، إضافة إلى كميات متفاوتة من التوابل واللحوم والحبوب والمواد الأولية لصنع الحلويات.

و تعود أسباب الحجز والإتلاف، وفق بلاغ الهيئة، بالأساس إلى انتهاء تاريخ صلوحية المنتجات (40.3 بالمائة)، وتغير خصائص المنتوج أو تعفنه وظهور فطريات وروائح كريهة (23.4 بالمائة)، ووجود حشرات أو آثار قوارض (22.4 بالمائة)، إلى جانب التخزين في ظروف غير صحية وغياب التأشير أو المصادقة الصحية و عدم احترام شروط النقل و التبريد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



