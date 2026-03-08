Français
Anglais
العربية
الأخبار

حجز حوالي 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

حجرت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واتلفت، 203.970 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و قامت بغلق 32 محلًا مفتوحًا للعموم ذي طابع غذائي، خلال النصف الاول من شهر رمضان، وفق بيانات نشرتها، الأحد.

و تأتي هذه النتيجة بعد قيام فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية الشهر، بما يعادل 7519 عملية مراقبة، بمعدل 95 فريقًا يوميًا، شملت أكثر من 6000 منشأة ناشطة في القطاع الغذائي، إلى جانب القيام بـ 90 تحليلًا مخبريًا على المواد الغذائية المشتبه في سلامتها.

و أفادت الهيئة ان فرقها تولت، ايضا، تحرير 197 محضر حجز و سجلت 221 وضعية مستوجبة لمحضر بحث مع توجيه 464 تنبيهًا كتابيًا.

و تمثلت أهم المواد الغذائية موضوع الحجز و الإتلاف، بالخصوص، في المخللات بنسبة 40%، تليها الفواكه الجافة بنسبة 19.8%، و الأسماك ومنتجات الصيد البحري بنسبة 9.1%، ثم الفواكه و الخضر الطازجة بنسبة 7.4%، و الحليب و مشتقاته بنسبة 4.5%.

كما شملت كميات من الشوكولاتة و منتجات الكاكاو (3.6%) و المواد الأولية لصنع الحلويات (3%) و الحبوب و العجائن الغذائية (2.1%) و اللحوم و منتجاتها (4%) والتوابل والبهارات (1.5%) و الحلويات التقليدية غير الصالحة للاستهلاك (1.1%).

و أوضح المصدر ذاته أن أسباب الحجز تعود أساسًا، إلى وجود حشرات و آثار قوارض (35.9%) و تعفن و تغير خصائص المنتوج و وجود فطريات (31.9%) و انتهاء تواريخ الصلاحية (15.9%) و خزن و حفظ و ترويج في ظروف غير صحية (8%) فضلا عن غياب التأشير (2.2%) و نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية (1.6%) إلى جانب أسباب أخرى (1.5%) تتعلق باستعمال أوعية غير معدة لملامسة الأغذية أو احتواء بعض المنتجات على مضافات غذائية محظورة و غيرها.

و أكدت الهيئة تواصل تدخلاتها طيلة شهر رمضان داعية المواطنين إلى اقتناء المواد من الفضاءات المنظمة و اتلتثبت من تاريخ الصلاحية وسلامة المنتجات قبل اقتنائها وتجنب المسالك العشوائية و المنتجات مجهولة المصدر وبدون تأشير.

و ذكرت انها تضع الرقم الأخضر 80106977 للتبليغ عن كل مخالفة.

