حجز كميات كبيرة من المخدرات في عمليات أمنية منذ بداية مارس

أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني، في بلاغ، عن تمكّن الوحدات الأمنية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 10 مارس الجاري من ضبط كميات متفاوتة من المواد والأقراص المخدرة، إذ تمّ حجز أكثر من 36 كلغ من القنب الهندي و243 غ من مخدر الكوكايين، و1 غ من الهيروين، إضافة إلى 11.377 قرصا مخدرا، وذلك خلال عمليات أمنية تستهدف جرائم ترويج المخدرات.

و تمّ خلال هذه العمليات الأمنية إيقاف مجموعة من الأشخاص ضمن شبكات الإتجار بالمخدرات، كما تمّ حجز مبالغ مالية متفاوتة متأتية من عائدات الترويج وعدد من الدراجات النارية الثقيلة والسيارات والهواتف الجوالة الذكية المستعملة للغرض ذاته.

