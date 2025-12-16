Français
فلاحة

حجز 130 كلغ من الأسماك الفاسدة في صفاقس

حجز 130 كلغ من الأسماك الفاسدة في صفاقس

تمكّن أعوان حفظ الصحة بإدارة التراتيب التابعة لـبلدية صفاقس، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، من حجز نحو 130 كيلوغرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وذلك خلال حملات رقابية شملت سوق الجملة للمنتوجات البحرية وسوق السمك بـباب الجبلي في صفاقس.

وأفادت البلدية بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والصحية اللازمة لإتلاف الكميات المحجوزة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة البلدية، في إطار تطبيق التشريعات المتعلقة بحفظ الصحة وحماية المستهلك.

وأكدت بلدية صفاقس مواصلة دورها الرقابي المكثف على المنتوجات المعروضة بالأسواق والمحلات المفتوحة للعموم، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان احترام القوانين والتراتيب الصحية المعمول بها.

تعليقات

