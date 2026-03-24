حجز 2,5 طنّا من الشعير العلفي بنيابة لبيع الأعلاف بوادي الليل من أجل اعتماد أساليب ملتوية في البيع

حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة بمشاركة أعوان الحرس البلدي بمنوبة، اليوم الثلاثاء، 25 قنطارا (2.5 طنّا) من الشعير العلفي لدى نيابة لبيع الأعلاف الاستراتيجية (سداري وشعير) بالمعزية من معتمدية وادي الليل، وذلك من أجل مخالفة تتعلّق بالقيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية، وفق ما أفادت به الادارة الجهوية للتجارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و تأتي عمليّة الحجز إثر ثبوت تعمّد صاحب النيابة رفع حصته من الشعير العلفي ورحيها لغرض بيعها بالمسالك الموازية بهدف تحقيق أرباح غير شرعية، والامتناع عن  بيعها على حالها لحرفائه من الفلاحين.

و بيّنت، ذات المصادر، أنه ستتم إعادة بيع كمية المحجوز بمسالك التوزيع القانونية، وتضمين قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة، واستكمال إجراءات التحرير على صاحب البضاعة من أجل ارتكابه لمخالفة القيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية طبقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

