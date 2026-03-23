حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس يتجاوز لأول مرة 28.5 مليار دينار

تجاوز حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس، لأول مرة يوم 19 مارس 2026، مستوى قياسيا بلغ 28.5 مليار دينار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التونسي، سجّل حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، وهي المكوّن الرئيسي للنقد المتداول، يوم 19 مارس الجاري، زيادة قدرها 5341 مليون دينار مقارنة بمستواه قبل سنة، ليبلغ 28574 مليون دينار.

وتُفسَّر هذه الذروات تاريخيا، بالأساس، بعمليات السحب المكثفة التي ينفذها الفاعلون الاقتصاديون بمناسبة المحطات الموسمية، مثل الأعياد الدينية..

