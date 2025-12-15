حرب على الأغذية الفاسدة قبل رأس السنة: حجز وإتلاف أكثر من 46 طنًا وغلق 10 محلات مرطبات في مختلف الولايات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية، كثّفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملاتها الرقابية بمختلف ولايات الجمهورية، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 46 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و370 لترًا من المشروبات، و381 خبزة مرطبات، إلى جانب غلق 10 محلات مختصة في صنع وبيع المرطبات لعدم احترام شروط حفظ الصحة.

وأفادت الهيئة أن هذه التدخلات الميدانية نُفذت خلال شهر ديسمبر 2025، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، وغطّت كامل تراب الجمهورية، في إطار برنامج رقابي مكثف يهدف إلى حماية صحة المستهلك والتصدي لكل أشكال الإخلال بسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

وفي هذا السياق، تمكنت الفرق المركزية المتنقلة من حجز 16 طنًا من التفاح المجمد منتهي الصلوحية وتظهر عليه علامات التعفن، إلى جانب 16 طنًا من الفراولة المجمدة المعبأة في براميل معدنية مجهولة المصدر وغير مخصصة للمواد الغذائية، فضلاً عن 3 أطنان من التمور الفاسدة المخزنة في علب منتهية الصلوحية.

