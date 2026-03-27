حرق و إتلاف مقر جمعية المرجان الرياضي بطبرقة من قبل مجهولين

تعرض المقر الرسمي لجمعية المرجان الرياضي بطبرقة، ليلة الخميس 26 مارس 2026، إلى عملية حرق و تخريب من قبل مجهولين.

و أفادت الصفحة الرسمية للفريق أن أشخاصاً مجهولين قاموا باقتحام المقر قبل إضرام النار داخله، ما أسفر عن احتراق الأثاث الموجود بالمكان، إضافة إلى إتلاف عدد من الأبواب والشبابيك و بعض التجهيزات الأخرى.

و قد خلفت هذه الحادثة أضراراً مادية بالمقر ، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة و تحديد المسؤولين عنها.

