حرق و إتلاف مقر جمعية المرجان الرياضي بطبرقة من قبل مجهولين

حرق و إتلاف مقر جمعية المرجان الرياضي بطبرقة من قبل مجهولين

تعرض المقر الرسمي لجمعية المرجان الرياضي بطبرقة، ليلة الخميس 26 مارس 2026، إلى عملية حرق و تخريب من قبل مجهولين.

و أفادت الصفحة الرسمية للفريق أن أشخاصاً مجهولين قاموا باقتحام المقر قبل إضرام النار داخله، ما أسفر عن احتراق الأثاث الموجود بالمكان، إضافة إلى إتلاف عدد من الأبواب والشبابيك و بعض التجهيزات الأخرى.

و قد خلفت هذه الحادثة أضراراً مادية بالمقر ، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة و تحديد المسؤولين عنها.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

457
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة
366
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
335
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
334
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
331
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
309
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
308
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
296
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
291
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)

