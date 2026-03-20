حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة تعود لطبيعتها خلال عطلة العيد

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان اليوم الجمعة 20 مارس 2026 عن استعادة الحركة المرورية الطبيعية على المدخل الجنوبي للعاصمة تونس .

وكانت أعمال توسعة المدخل قد تسببت في تحويل جزئي لحركة المرور على الطريق الجهوية رقم 22، بالقرب من مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، وذلك في إطار إزالة الجسر القديم وتجهيز المنطقة للبنية التحتية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، مع تحويلات مؤقتة لحركة السير باتجاه الحمامات، لضمان استمرار الأشغال دون تعطيل الحركة المرورية.

المصدر: وات

