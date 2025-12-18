Français
حركية صلب البرلمان: النائب نزار الصديق يكشف المُستجدات (فيديو)

كشف النائب نزار الصديق عضو مكتب بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” ان عددا من الكتل على غرار صوت الجمهورية وكتلة أمانة وعمل والكتلة الوطنية المستقلة، أعلنت رسميا مُمثليها صلب مكتب المجلس واللجان البرلمانية على غرار انتخاب النائب بكتلة صوت الجمهورية، نبيل الحامدي نائبًا مساعدًا للرئيس بمكتب المجلس،في انتظار تحديد مُمثلي باقي الكتل وغير المنتمين.

وأوضح الصديق أن عددا من التغييرات شملت عددا من الكتل البرلمانية وتتمثل اساسا في انتخاب النائب طارق الربعي رئيسا للكتلة الوطنية المستقلة وانتخاب النائب مصطفى البوبكري نائبا له، وانتخاب النائب نور الهدى السبائطي رئيسة لكتلة الأمانة والعمل وانتخاب النائب سامي التوطاني نائبا للرئيس.

وتم ثبتت النائب صابر المصمودي رئيسا لكتلة الأحرار والنائب باديس بالحاج علي نائبا لرئيس الكتلة.

ولفت محدثنا الى أنه قبل نهاية السنة الحالية سيتم انتخاب مُمثلي الكتل وغير المنتمين في اللجان على أن تنطلق في العمل بتركيبتها الجديدة خلال بداية شهر جانفي 2026.

