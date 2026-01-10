حزب العمال يحيي الذكرى 40 لتأسيسه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظم حزب العمال، اليوم السبت بالعاصمة، تظاهرة لإحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه (3 جانفي 1986- 3 جانفي 2026)، تم خلالها التأكيد بالخصوص، على “ضرورة مواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعيش الكريم لكل التونسيين”، ودعوة “عمال العالم وشعوبه وأممه المضطهدة إلى الوحدة”.

و قال الأمين العام لحزب العمال حمه الهمامي “نستذكر بهذه المناسبة شهيد الحزب نبيل بركاتي، وشهداء الحركة اليسارية والتقدمية في تونس شكري بلعيد ومحمد البراهمي والفاضل ساسي، وكل شهداء تونس منذ عهد الاستعمار، ورفاق المسيرة الذين غادرونا”.

و توجه الهمامي بالتحية الى شعب تونس وعمالها وكادحيها وفلاحيها ومهمشيها وفقرائها، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم إلى حين تحقيق أهداف الثورة في الحرية والشغل والكرامة الوطنية. كما حيا شعب فلسطين، مجددا التأكيد على دعمه ومساندته الثابتة والمبدئية له حتى تحرير كامل أراضيه.

و أكد الالتزام بالدفاع عن نفس المبادئ والقيم، إلى جانب الشعوب والعمال والثوريين والتقدميين في العالم، بهدف القضاء على “استغلال الانسان للانسان”، والخروج مما أسماه ب “وحشية النظام الرأسمالي”، وفق توصيفه.

و اعتبر أن تأسيس حزب العمال منذ 40 سنة، كان استجابة للواقع ومن منطلق الوعي بالحاجة إلى حزب ثوري يعمل على قيادة النضال الشعبي، مبينا أن مناضلي الحزب سعوا الى القيام بهذا الدور ونجحوا في محطات كما فشلوا في أخرى.

و قال في هذا الصدد “لقد اكتسبنا قدرات ومازلنا نعاني من نقائص وهنات، لكننا ثابتون مستمرون من أجل أن نقوم بهذا الدور، رغم الضغوطات والظروف الصعبة، والضعف والتردد”.

و حث الأمين العام لحزب العمال، “عمال العالم وشعوبه وأممه على أن يتحدوا في هذه المرحلة الدقيقة التي “تنذر بحرب قادمة”، وفق تقديره، مؤكدا أنه “لم يبق أمام شعوب المنطقة سوى النضال من أجل التصدي لمخططات الهيمنة على الثروات الطبيعية، والمقاومة واستلهام الدرس من الصمود الأسطوري لشعب غزة”، حسب قوله.

كما دعا إلى إعادة بناء الحركة السياسية الثورية والنقابات والحركات النسائية والشبابية والحقوقية في العالم، في ظل وضع معيشي صعب وخدمات مهدورة داخليا، وصراع دولي ينبئ بتداعيات خطيرة على جميع الأصعدة.

و أعرب الهمامي عن “رفض حزب العمال قطعيا الاصطفاف أو الاستقطاب”، مجددا التأكيد على مواصلة النضال من أجل الحرية و الديمقراطية و ضمان مقومات العيش الكريم للشعب و الالتقاء مع كل القوى التقدمية و الثورية و العمل معها لتحقيق هذه الأهداف.

