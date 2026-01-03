Français
حزب الله اللبناني يدين العدوان الأمريكي على فنزويلا

دان “حزب الله” اللبناني “العدوان الإرهابي و البلطجة الأمريكية ضد ‏فنزويلا” و اعتبره “انتهاكا فاضحا للسيادة الوطنية ‏لدولة مستقلة و القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة”.

و أضاف : “الاعتداء على فنزويلا تأكيد جديد على نهج الهيمنة و الاستكبار و القرصنة الذي تمارسه الإدارة ‏الأمريكية دون أي رادع و دليل صارخ على استخفافها بالاستقرار والأمن الدوليين”.

و أكد أن “الولايات المتحدة الأمريكية تواصل سياساتها العدوانية القائمة على إخضاع الدول و الشعوب الحُرّة و نهب ‏ثرواتها و مقدراتها و قيادة مشاريع حروب تهدف لتغيير خرائط الدول”.

و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و نقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت “ضربة واسعة النطاق” في فنزويلا.

