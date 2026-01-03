حزب الله اللبناني يدين العدوان الأمريكي على فنزويلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دان “حزب الله” اللبناني “العدوان الإرهابي و البلطجة الأمريكية ضد ‏فنزويلا” و اعتبره “انتهاكا فاضحا للسيادة الوطنية ‏لدولة مستقلة و القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة”.

و أضاف : “الاعتداء على فنزويلا تأكيد جديد على نهج الهيمنة و الاستكبار و القرصنة الذي تمارسه الإدارة ‏الأمريكية دون أي رادع و دليل صارخ على استخفافها بالاستقرار والأمن الدوليين”.

و أكد أن “الولايات المتحدة الأمريكية تواصل سياساتها العدوانية القائمة على إخضاع الدول و الشعوب الحُرّة و نهب ‏ثرواتها و مقدراتها و قيادة مشاريع حروب تهدف لتغيير خرائط الدول”.

و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و نقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت “ضربة واسعة النطاق” في فنزويلا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



