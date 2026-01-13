حسام حسن (مدرب مصر) : “حكيمي و صلاح و ماني رفعوا مستوى كأس إفريقيا”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشاد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بالمستوى العالي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدًا أن التنظيم و البنيات التحتية المغربية لعبت دورًا كبيرًا في رفع مستوى المنافسة.

و قال في الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة السنغال في نصف النهائي : “هذا المستوى العالي للبطولة يعود بالأساس إلى مشاركة لاعبين أفارقة عالميين، من قبيل ماني وصلاح و حكيمي، و تطور العقلية و المستوى التكتيكي للفرق و زيادة خبرات المدربين”.

و أضاف : “كما أن المستوى العالي يعود كذلك إلى الإمكانيات الكبيرة و البنيات التحتية على أعلى مستوى التي تتوفر عليها المملكة المغربية، ما زاد من شراسة المنافسة بين المنتخبات و من القيمة التسويقية للكأس القارية”.

يُذكر أن المنتخب المصري، سيواجه نظيره السنغالي، غدًا الأربعاء (18:00)، على أرضية ملعب طنجة الكبير.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



