حسّان القابسي يغادر البعث الرياضي ببوحجلة

أعلن البعث الرياضي ببوحجلة عن انهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق أكابر كرة القدم حسان القابسي.
و أضاف النادي المنتمي الى المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في بلاغه انه سيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد في وقت لاحق.
و تأتي القطيعة مع المدرب حسان القابسي على اثر الخسارة التي تكبدها الفريق على ارضه امام امل حمام سوسة المتصدر بهدف دون رد لحساب الجولة التاسعة عشرة.
و فشل البعث الرياضي ببوحجلة عن تحقيق الفوز منذ الجولة الخامسة عشرة، وهو يحتل المركز السابع في مجموعته برصيد 25 نقطة بعيدا عن حسابات الصعود والنزول.
و كان حسان القابسي تولى تدريب الفريق في جانفي الماضي خلفا لحلمي حمام.
