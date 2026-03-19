حصيلة العمل الرقابي لوزارة التجارة خلال رمضان: أكثر من 36 ألف منتج مخالف

قدّمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس 19 مارس 2026، حصيلة العمل الرقابي المتعلق بـ جودة وسلامة المنتجات وحماية المستهلك خلال شهر رمضان 2026.

رفع عينات وتحليل المنتجات

شملت التدخلات الرقابية التي تم تنفيذها خلال الشهر الكريم رفع 350 عينة من أحذية وملابس جاهزة، ألعاب أطفال، وماء جافال وغيرها، لإخضاعها إلى تحاليل مخبرية دقيقة. أسفرت النتائج عن حجز 36,906 منتجات مختلفة، تتضمن:

34,187 قطعة لعب أطفال غير مطابقة (فوشيك، قاذفات لسوائل، كويرات ونبيلات، تروتينات، سلايم).
1,012 قطعة من الأحذية والملابس الجاهزة.
1,707 لترات من ماء جافال غير مطابق للمواصفات.

إعادة التصدير وإتلاف المنتجات غير المطابقة

في إطار حماية صحة المستهلك، كشفت الوزارة عن إعادة تصدير وإتلاف 22,708 قطعة من ألعاب الأطفال التي لم تتوفر فيها المستلزمات العامة للسلامة. بالإضافة إلى سحب 100 قطعة لعب أطفال مصنوعة من الرمل، والتي تم تحذير المستهلكين بشأنها في بلاغ تحذيري صادر بتاريخ 7 مارس 2026.

مخالفات في عرض المنتجات وعدم مطابقاتها

كما شملت عمليات المراقبة إحصاءات الوزن، حيث تم مراقبة 93 مخبزة مصنفة، وتحرير 77 محضر مراقبة تتعلق بالوزن غير المطابق للخبز. وفيما يخص المخالفات، فقد تم تسجيل 46 مخالفة تتعلق بعرض منتجات غير مطابقة للترتيب الجاري به العمل، حيث لم تتوفر فيها المستلزمات العامة للسلامة.

معالجة شكاوى المستهلكين وتحسين خدمات ما بعد البيع

في إطار تعزيز حماية المستهلك، تم معالجة 31 عريضة تتعلق بخدمات ما بعد البيع، جودة المنتجات، فضلاً عن الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مستقبل المراقبة الاقتصادية

وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات، وتستمر في تعزيز جهودها للحد من بيع المنتجات غير المطابقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

