حصيلة ضحايا الهجمات على إيران…

أعلنت ماريا مارتينيز المسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الجمعة 27 مارس 2026 إن أكثر من 1900 شخص لقوا حتفهم وأُصيب 20 ألفاً على الأقل في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، وذلك استناداً إلى أرقام صادرة عن الهلال الأحمر الإيراني.

وأضافت مارتينيز أن الهلال الأحمر الإيراني لا يزال المنظمة الإنسانية الوطنية الوحيدة العاملة على مستوى البلاد، في ظل تصاعد الصراع، حسب ما نقله موقع “الشرق الأوسط”.

