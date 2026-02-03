حضور تونسي فاعل في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شاركت البعثة التونسية، يوم 02 فيفري 2026، في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، المنعقدة بمدينة جنيف إلى غاية 07 فيفري الجاري، تحت رئاسة أستراليا وبحضور المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية.

وخلال البيان الذي ألقته بهذه المناسبة، أكدت البعثة دعم تونس الكامل للجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في مجال إصلاح المنظومة الصحية العالمية، وتطوير أساليب العمل، وتعزيز الموارد، بما يضمن استجابة أكثر نجاعة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

وشدّد البيان على الأهمية التي توليها تونس لاستكمال صياغة ملحق اتفاق الجوائح الصحية، مذكّرًا بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان من أوائل الداعين إلى اعتماد هذا الإطار الدولي، في سبيل تعزيز التضامن العالمي والاستعداد المشترك لمجابهة الأوبئة.

كما استعرضت البعثة المساهمات العملية لتونس في دعم عمل المنظمة، من بينها احتضان المنتدى العالمي حول الشراءات العمومية للمواد الصحية خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 07 أفريل 2025، إلى جانب استعدادها لتنظيم المؤتمر الدولي “الصحة الرقمية من أجل عدالة صحية” يومي 29 و30 أفريل 2026.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



