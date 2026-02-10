Français
الأخبار

حضور تونسي فاعل في قمم أديس أبابا: الماء، السلم والإصلاح المؤسسي في صدارة الأجندة الإفريقية

حضور تونسي فاعل في قمم أديس أبابا: الماء، السلم والإصلاح المؤسسي في صدارة الأجندة الإفريقية

يقود محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المقرّر انعقادها يومي 11 و12 فيفري 2026، إلى جانب الدورة التاسعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستُعقد يومي 14 و15 فيفري 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المنتظر أن تشهد القمة الإفريقية إطلاق محور الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 تحت شعار: «ضمان النفاذ الدائم للمياه لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063»، وهو محور يعكس تنامي الاهتمام القاري بقضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة.

كما سيمثّل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تونس في القمة الإيطالية-الإفريقية الثانية، التي ستلتئم يوم 13 فيفري 2026 بالعاصمة الإثيوبية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بـ الشراكة الإيطالية-الإفريقية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والاستثمار، والتنمية، ومواجهة التحديات المشتركة.

