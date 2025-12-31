Français
حظر 37 منظّمة إنسانية في القطاع

أعلن الكيان المحتل أن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتباراً من الخميس، في وقت حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذا الأمر سيحول دون وصول “مساعدات حيوية” إلى سكان القطاع المدمر.

وقال الناطق باسم وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك، لوكالة فرانس برس، الأربعاء إن هذه المنظمات غير الحكومية ترفض الامتثال لتقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين لأنها “تعلم، كما نعلم، أن بعضها متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بحماس”.

بدوره، حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن تهديد الكيان بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول “مساعدات حيوية” إلى سكان القطاع المدمر.

وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، على “إكس”: “كان الاتحاد الأوروبي واضحاً: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية”، بعدما أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول، اليوم الأربعاء، نقلا عن “فرانس برس”.

