رياضة

حفل جوائز غلوب سوكر 2025 : قائمة الفائزين الكاملة

إتجهت أنظار عشّاق كرة القدم حول العالم، مساء أمس الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمتابعة الحفل الختامي لمؤتمر دبي الرياضي، الذي تخلّلته مراسم توزيع جوائز غلوب سوكر 2025، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، ومدربين، ومسؤولين رياضيين، إضافة إلى شخصيات بارزة من مختلف الرياضات.

وشهد الحفل تتويج عدد من أبرز الأسماء التي تألقت خلال الموسم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، إلى جانب جوائز خاصة لمسيرات استثنائية وشخصيات تركت بصمة في عالم الرياضة.

وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر 2025:

أفضل لاعب في العالم: عثمان ديمبلي
أفضل لاعبة في العالم: أيتانا بونماتي
أفضل نادي رجال: باريس سان جيرمان
أفضل نادي نسائي: برشلونة
أفضل مدرب: لويس إنريكي
أفضل لاعب شاب: ديزيري دوي
أفضل لاعب في الشرق الأوسط: كريستيانو رونالدو
أفضل لاعب وسط: فيتينيا
أفضل مهاجم: لامين يامال
أفضل وكيل لاعبين: خورخي مينديز
أفضل مدير رياضي: لويس كامبوس (باريس سان جيرمان)
جائزة خاصة: الراحل ديوغو جوتا
جائزة العودة: بول بوجبا
أفضل رئيس نادٍ: ناصر الخليفي (باريس سان جيرمان)
جائزة مارادونا: لامين يامال
جائزة مسيرة: هيديوتشي ناكاتا
جائزة مسيرة: أندرياس إنييستا
جائزة جلوب سبورتس: نوفاك ديوكوفيتش

