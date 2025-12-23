حقوق البث التلفزيوني – الليغا: «الجاكبوت» لريال مدريد وبرشلونة، تفاصيل التوزيع تنكشف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف مسؤولو رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا»، هذا الثلاثاء، عن توزيع عائدات الحقوق السمعية البصرية لموسم 2024/2025، حيث بلغ إجمالي المبلغ 1.432 مليار يورو، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ1.498 مليار يورو في الموسم المنقضي.

وكما كان متوقعًا، استحوذ الثنائي ريال مدريد وبرشلونة على الحصة الأكبر من هذه العائدات.

في عام 2025، يتقدّم النادي الملكي بفارق طفيف على نظيره الكتالوني، إذ سيحصل ريال مدريد على 157.52 مليون يورو، مقابل 156.45 مليون يورو لبرشلونة، وذلك رغم التراجع العام في مداخيل الناديين.

وفي المرتبة الثالثة حلّ أتلتيكو مدريد، مع انخفاض أكثر وضوحًا في عائداته، حيث تراجعت من 117.89 مليون يورو إلى 108.17 ملايين يورو.

أما بقية أندية الدرجة الأولى، فقد شهدت تراجعًا جماعيًا في العائدات، من 1.351 مليار يورو إلى 1.292 مليار يورو.

ويُستثنى من هذا الانخفاض عدد محدود من الأندية التي استفادت من زيادات بفضل نتائجها الرياضية، أبرزها جيرونا المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الأندية الصاعدة: إسبانيول، بلد الوليد وليغانيس.

في المقابل، سجّلت بقية الأندية، من إشبيلية إلى خيتافي، تراجعًا في حصصها من عائدات البث.

وعلى خلاف العديد من البطولات الأوروبية الأخرى، يعتمد نظام التوزيع في إسبانيا على ضمان قاعدة مالية متساوية لجميع الأندية، قبل توزيع الجزء المتبقي وفقًا لنتائج المواسم الخمسة الأخيرة والأداء التجاري لكل نادٍ.

