الأخبار

حكيمي و صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم سنة 2025

حكيمي و صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم سنة 2025

إختارت شبكة “givemesport” البريطانية، الثنائي العربي محمد صلاح نجم منتخب مصر و نادي ليفربول الإنقليزي و أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي و باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2025.

و يشارك صلاح و حكيمي حاليا مع منتخبي المغرب و مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري و حتى 18 جانفي المقبل.

و في ما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم سنة 2025 :

1. عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان و فرنسا

2. لامين يامال – برشلونة و إسبانيا

3. فيتينيا – باريس سان جيرمان و فرنسا

4. كيليان مبابي – ريال مدريد و فرنسا

5. محمد صلاح – ليفربول و مصر

6. رافينيا – برشلونة و البرازيل

7. سكوت مكتوميناي – نابولي و اسكتلندا

8. إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي و النرويج

9. أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان و المغرب

10. هاري كين – بايرن ميونخ و إنقلترا

