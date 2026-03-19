صحة

حلويات العيد: ما الكمية التي لا يجب تجاوزها؟ [فيديو]

مع اقتراب عيد الفطر، الذي يتميز بالتجمعات العائلية ووفرة الحلويات التقليدية التونسية، تزداد التساؤلات حول كيفية الاحتفال بشكل صحي وتجنب الإفراط في السكريات.

غالية العطواني، أخصائية التغذية، قدمت مجموعة من النصائح الغذائية للمساعدة في الاستمتاع بالعيد دون التأثير على الصحة. وأكدت على ضرورة المعتدلة في تناول الحلويات وتجنب الإكثار منها.

نصائح للسحور والإفطار:

  • الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم تناول حتى ثلاث حصص من الحلويات يوميًا، ولكن يفضل تناولها في الظهيرة بعد تنظيم مستوى السكر في الدم.

  • مرضى السكري و ارتفاع ضغط الدم أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا يُنصح لهم بتناول حصتين من الحلويات فقط، مع تفضيل الحلويات الأقل سعرات حرارية.

تجنب المشروبات الغازية:

من المهم تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، واستبدالها بـ المشروبات المنزلية المفيدة.

التغذية الجيدة لتحسين الهضم:

  • تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل السلطات و الخضروات لتحسين الهضم.

  • تجنب الأطعمة الدهنية و المقليات والـ وجبات السريعة لأنها قد تكون قاسية على الجهاز الهضمي بعد 30 يومًا من الصيام.

النشاط البدني بعد الإفطار:

من المهم ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار مثل المشي لتحسين الهضم والحفاظ على التوازن الصحي.

وأخيرًا، شرب الماء بشكل مستمر للحفاظ على الترطيب السليم للجسم طوال فترة العيد.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

268
الأخبار

مساء اليوم: تحرّي هلال عيد الفطر

264
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج الدور الأول من الـ16، وجدول مباريات ربع النهائي
263
الأخبار

اغتيال القادة الإيرانيين: من هم أبرز الشخصيات التي استهدفتها إسرائيل؟
260
الأخبار

الليلة : دول عربية وإسلامية تتحرى هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر
236
الأخبار

بداية من اليوم: صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع في صرف جرايات مارس
235
الأخبار

بن عروس : إحباط مخطط لإدخال 300 شمروخ إلى ملعب رادس
235
أخر الأخبار

سيدي بوزيد: الهلال الأحمر التُونسي يُنظم حفل ختان لفائدة أكثر من 50 طفلاً [فيديو]
231
الأخبار

هذه المناطق الأكثر تأثراً بتساقط الأمطار في الـ24 ساعة الماضية
230
أخر الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: المغرب يُتوّج بطلاً بالانسحاب ضد السينغال !
220
اقتصاد وأعمال

103.42 دولار للبرميل : ارتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمائة ‌

