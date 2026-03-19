حلويات العيد: ما الكمية التي لا يجب تجاوزها؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مع اقتراب عيد الفطر، الذي يتميز بالتجمعات العائلية ووفرة الحلويات التقليدية التونسية، تزداد التساؤلات حول كيفية الاحتفال بشكل صحي وتجنب الإفراط في السكريات.

غالية العطواني، أخصائية التغذية، قدمت مجموعة من النصائح الغذائية للمساعدة في الاستمتاع بالعيد دون التأثير على الصحة. وأكدت على ضرورة المعتدلة في تناول الحلويات وتجنب الإكثار منها.

نصائح للسحور والإفطار:

الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم تناول حتى ثلاث حصص من الحلويات يوميًا، ولكن يفضل تناولها في الظهيرة بعد تنظيم مستوى السكر في الدم .

مرضى السكري و ارتفاع ضغط الدم أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا يُنصح لهم بتناول حصتين من الحلويات فقط، مع تفضيل الحلويات الأقل سعرات حرارية.

تجنب المشروبات الغازية:

من المهم تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، واستبدالها بـ المشروبات المنزلية المفيدة.

التغذية الجيدة لتحسين الهضم:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل السلطات و الخضروات لتحسين الهضم.

تجنب الأطعمة الدهنية و المقليات والـ وجبات السريعة لأنها قد تكون قاسية على الجهاز الهضمي بعد 30 يومًا من الصيام.

النشاط البدني بعد الإفطار:

من المهم ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار مثل المشي لتحسين الهضم والحفاظ على التوازن الصحي.

وأخيرًا، شرب الماء بشكل مستمر للحفاظ على الترطيب السليم للجسم طوال فترة العيد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



