الأخبار

حماية شاطئ ساحل الشفار بولاية صفاقس: برمجة تدخل باللسان الرملي

في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب السيد صابر المصمودي، حول حماية شاطئ ساحل الشفار بولاية صفاقس، أفادت وزارة التجهيز والإسكان أنها قامت بإعداد دراسة استراتيجية شاملة ومخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2035 شاركت في أعماله وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وقد أفضى إلى اقتراح برنامج عمل تضمن برمجة تدخل باللسان الرملي لمنطقة الشفار، وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

وأضافت الوزارة بأنّ ساحل الشفار من ولاية صفاقس يتميز بمواصفات طبيعية خصوصية وذو هشاشة مورفولوجية تتطلب اعتماد حلول الحماية اللّينة.

وفي هذا الإطار، قامت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالإشراف على إنجاز مشروع نموذجي يتمثل في تثبيت الكثبان الرملية باللسان الرملي بالشفار بواسطة جذوع الأشجار بتمويل من جمعية صيانة القرية السياحية بالشفار.

