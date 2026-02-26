حملات ليلية مكثفة: بلدية تونس تُلزم المقاهي والمطاعم بإجراءات صارمة للنظافة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تكثيف جهودها للارتقاء بنظافة العاصمة، وجّهت بلدية تونس تنبيهًا عاجلًا إلى أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات صنع وبيع المرطبات، دعتهم فيه إلى التقيد الفوري بجملة من الضوابط التنظيمية والصحية، محذّرة من إمكانية اتخاذ إجراءات ردعية في حال تسجيل مخالفات.

البلاغ الصادر عن البلدية أوضح أن هذه الخطوة تأتي حمايةً للصحة العامة وصونًا لجمالية المدينة، خاصة في ظل تزايد الأنشطة التجارية الليلية والإقبال المتنامي على الفضاءات المفتوحة للعموم.

ومن بين أبرز الالتزامات المفروضة، إبرام عقود قانونية مع المصالح البلدية لرفع النفايات، والسهر على تنظيف محيط المحل بصفة دائمة، ومنع التخلص من الفضلات بطرق عشوائية، فضلًا عن احترام القوانين البلدية ذات الصلة بالمحافظة على البيئة والصحة العامة.

