حملات مكثفة بسليانة: مئات المخالفات الاقتصادية خلال شهر رمضان

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية سليانة منذ بداية شهر رمضان نشاطاً مكثفاً، أسفر عن تحرير أكثر من 550 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ آلاف الزيارات الميدانية بمختلف المعتمديات.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة أن هذه الحصيلة جاءت بعد القيام بـ 4256 عملية تفقد، تولتها 128 فرقة مراقبة مشتركة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة الرمضانية.

كما مكنت هذه الحملات من حجز كميات متفاوتة من المواد الاستهلاكية، شملت علب تبغ، وكميات من الشاي والموز، إضافة إلى الزيت المدعم، فضلاً عن حجز عدد هام من الألعاب النارية.

وتوزعت المخالفات المسجلة على عدة قطاعات، من بينها الخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والمخابز والمقاهي، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بمواد مختلفة.

المصدر: وات
الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

299
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

287
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
283
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
277
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
272
الأخبار

زيادة الأجور المرتقبة : كيف تدير تونس إحدى أدق معادلاتها المالية ؟
271
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
270
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
267
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”
265
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي
265
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية

