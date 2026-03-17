حملات مكثفة بسليانة: مئات المخالفات الاقتصادية خلال شهر رمضان

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية سليانة منذ بداية شهر رمضان نشاطاً مكثفاً، أسفر عن تحرير أكثر من 550 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ آلاف الزيارات الميدانية بمختلف المعتمديات.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة أن هذه الحصيلة جاءت بعد القيام بـ 4256 عملية تفقد، تولتها 128 فرقة مراقبة مشتركة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة الرمضانية.

كما مكنت هذه الحملات من حجز كميات متفاوتة من المواد الاستهلاكية، شملت علب تبغ، وكميات من الشاي والموز، إضافة إلى الزيت المدعم، فضلاً عن حجز عدد هام من الألعاب النارية.

وتوزعت المخالفات المسجلة على عدة قطاعات، من بينها الخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والمخابز والمقاهي، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بمواد مختلفة.

المصدر: وات

