Français
Anglais
العربية
مجتمع

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش

تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، مؤخّرًا، من تنفيذ حملة أمنية واسعة بالجهة أسفرت عن محاصرة وإيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية.

وتشير المعطيات المتوفّرة إلى أنّ العناصر الموقوفة متورّطة في قضايا متعدّدة تشمل السلب والسرقات، وترويج المخدرات، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، إلى جانب شبهات تورّط في أعمال عنف وتهديد.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

363
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
331
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
318
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
286
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
285
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى