حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش

تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، مؤخّرًا، من تنفيذ حملة أمنية واسعة بالجهة أسفرت عن محاصرة وإيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية.

وتشير المعطيات المتوفّرة إلى أنّ العناصر الموقوفة متورّطة في قضايا متعدّدة تشمل السلب والسرقات، وترويج المخدرات، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، إلى جانب شبهات تورّط في أعمال عنف وتهديد.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.

