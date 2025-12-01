حملة توعوية في تطاوين لكشف مخاطر العنف الرقمي المسلّط على النساء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين، بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للمرأة وجمعية نجمة النسائية، حملة تحسيسية شاملة تتضمن زيارات ميدانية لعدد من المعتمديات، من بينها الصمار وغمراسن والبئر الأحمر وتطاوين المدينة.

وتهدف هذه الأنشطة إلى توعية النساء بحقوقهن وواجباتهن، خاصة فيما يتعلق بالعنف الرقمي وما يمثّله من مخاطر على سلامتهن الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح المندوب الجهوي، محسن الرحّال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، التي انطلقت يوم 25 نوفمبر وتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر، الذي يُصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار الرحّال إلى أن الحملة تركّز هذا العام بالأساس على العنف الرقمي، لافتًا إلى تسجيل الجهة لعدد من الحالات المرتبطة بهذا الشكل من الاعتداءات.

وتندرج الحملة ضمن جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة الوعي الرقمي وتمكين النساء من وسائل الحماية والتصدي لمختلف أشكال العنف، خاصة عبر الفضاءات الإلكترونية.

