Français
Anglais
العربية
الأخبار

حملة توعوية في تطاوين لكشف مخاطر العنف الرقمي المسلّط على النساء

حملة توعوية في تطاوين لكشف مخاطر العنف الرقمي المسلّط على النساء

أطلقت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين، بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للمرأة وجمعية نجمة النسائية، حملة تحسيسية شاملة تتضمن زيارات ميدانية لعدد من المعتمديات، من بينها الصمار وغمراسن والبئر الأحمر وتطاوين المدينة.
وتهدف هذه الأنشطة إلى توعية النساء بحقوقهن وواجباتهن، خاصة فيما يتعلق بالعنف الرقمي وما يمثّله من مخاطر على سلامتهن الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح المندوب الجهوي، محسن الرحّال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية “16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، التي انطلقت يوم 25 نوفمبر وتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر، الذي يُصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار الرحّال إلى أن الحملة تركّز هذا العام بالأساس على العنف الرقمي، لافتًا إلى تسجيل الجهة لعدد من الحالات المرتبطة بهذا الشكل من الاعتداءات.

وتندرج الحملة ضمن جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة الوعي الرقمي وتمكين النساء من وسائل الحماية والتصدي لمختلف أشكال العنف، خاصة عبر الفضاءات الإلكترونية.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

370
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

326
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
301
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة
293
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
290
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
273
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
265
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
263
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
257
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
248
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى