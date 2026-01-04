حملة نظافة واسعة بمؤسسات تربوية في جندوبة استعدادًا للثلاثي الثاني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل الحملة الجهوية للنظافة التي أطلقتها المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة، والتي شملت عددًا من المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الجارية.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين وتهيئة الفضاءات التربوية بما يضمن بيئة صحية وآمنة للتلاميذ والإطار التربوي، من خلال تنظيف الأقسام والساحات والمرافق الصحية، إضافة إلى العناية بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية.

وتندرج هذه المبادرة في سياق الحرص على توفير ظروف ملائمة للدراسة والتعليم، بما يساهم في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم المسار التربوي بالجهة.

