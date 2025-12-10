حمّل تطبيق LibertaExpo وادخل في سحب لربح عمرتك: عودة المعرض الكبير للعمرة غدًا في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد نجاح باهر شهدته في دورتها الأولى خلال ديسمبر 2024، تستعدّ Liberta Voyages لاستقبال آلاف الزوار في الدورة الثانية من معرض العمرة، الذي سيُقام غدًا، الخميس 11 ديسمبر 2025، بقصر المؤتمرات بتونس.

الفعالية التي أصبحت موعدًا سنويًا لا يُفوت بالنسبة للحجاج والمعتمرين التونسيين، تعود هذا العام بتنظيم أكثر حداثة، وتجربة رقمية غير مسبوقة، وخاصة مع السحب الضخم على رحلات عمرة كاملة لشهر رمضان 2026 والأشهر الموالية.

العام الماضي، استقطب معرض العمرة جمهورًا غفيرًا، ما أكد الاهتمام المتزايد لدى التونسيين بهذا الفضاء الذي يجمع بين الروحانية والمعلومة العملية والعروض الحصرية. وبفضل هذا الإقبال الكبير، أعادت Liberta Voyages صياغة التجربة برمتها لتكون أكثر سلاسة وسرعة وعصرية بفضل تطبيق مخصص بالكامل للزوار.

مشاركة أسهل بفضل تطبيق LIBERTAEXPO

لتقليص فترات الانتظار عند الدخول وتسهيل تسجيل الزوار، تدعو Liberta Voyages الجميع إلى تحميل تطبيق LIBERTAEXPO المصمم خصيصًا لهذا الحدث.

في ثوانٍ قليلة، يُنشئ الزائر حسابه ليحصل مباشرة على رمز QR شخصي على هاتفه الذكي.

هذا الرمز سيكون بمثابة شهادة عبور إلى المعرض: يتم مسحه عند الوصول لضمان مرور سريع وتسجيل آلي في سحب اليوم.

الهدف واضح: تحديث معرض العمرة، تسهيل حركة الزوار، ومنح كل مشارك فرصة حقيقية لربح رحلة عمرة كاملة.

وقد لاقت فيديوهات الفائزين العام الماضي انتشارًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، مما عزز صورة معرض سخي وشفاف ومُنتظر بشغف.

معرض فريد في تونس… مخصص للحجاج والمعتمرين المستقبليين

لا يقتصر معرض العمرة على الجانب الترويجي فقط… بل هو فضاء يجتمع فيه البعد الروحي والتنظيمي والاستشارة العملية وآخر المستجدات.

وسيجد الزوار داخله:

أجنحة تعريفية بجميع برامج العمرة المتاحة،

فرق متخصصة للإجابة عن الاستفسارات الإدارية واللوجستية والدينية،

عروضًا حصرية لا تُتاح إلا خلال الفعالية،

فضاءً خاصًا بالجديد 2025-2026، يشمل برامج رمضان وذي الحجة ومواسم الذروة.

سواء للعائلات أو الشباب أو المسافرين جماعيًا أو من يعتزمون العمرة لأول مرة، يُعدّ هذا المعرض فرصة مثالية للمقارنة والاستفسار والتخطيط في أفضل الظروف.

سحب كبير منتظر: اربح عمرتك لرمضان 2026

ذروة يوم المعرض ستكون السحب الكبير، المتاح آليًا لكل من سجّل عبر تطبيق LIBERTAEXPO.

الجوائز:

رحلات عمرة كاملة صالحة خلال رمضان 2026 وما بعده.

وقد شكّل هذا السحب أحد أبرز عناصر الجذب، إذ لاقت لحظات إعلان الفائزين عام 2024 تفاعلاً واسعًا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام، نظرًا لما حملته من فرحة وتأثير وجداني.

دعوة رسمية لا تفوَّت

تدعو Liberta Voyages الجمهور إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة والمشاركة بكثافة في هذه النسخة الجديدة.

بفضل منظومتها التكنولوجية المطوّرة، والاستقبال الأفضل تنظيمًا، والسحب الذي يحظى بترقّب كبير، تبدو الدورة الثانية من معرض العمرة واحدة من أبرز فعاليات سنة 2025.

الموعد: غدًا الخميس 11 ديسمبر 2025

قصر المؤتمرات بتونس

التسجيل عبر التطبيق: تحميل LIBERTAEXPO

الدخول المباشر: رمز QR على التطبيق

بالنسبة للزوار وللمعتمرين المستقبليين، يبقى هذا الحدث لحظة مميزة تجمع بين الروحانية، الاكتشاف، العروض الحصرية… وأمل العودة إلى البيت بعمرة مُهدَاة.

