حنبعل المجبري : “أشعر بخيبة أمل كبيرة” (فيديو)

أكّد اللاعب حنبعل المجبري في تصريح لتونس الرقمية أنّه تعرض للإصابة خلال شوط المباراة الأوّل أمام مالي و أنّه واصل اللعب رغم الأوجاع.
و زاد : “لعبت الشوط الثاني رغم الإصابة و أتفهم تغييري من قبل المدرّب لأنّه كان بسبب شعوري بأوجاع”.
و أضاف : ” اللاعب الذي دخل مكاني قام بما عليه و أنا واصلت تشجيع زملائي من دكة البدلاء.”
و ختم : ” أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب مغادرتنا للكان مثلي مثل اللاعبين ، الإطار الفني و الإداري و كل التونسيين.”
تعليقات
