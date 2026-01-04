حنبعل المجبري : “أشعر بخيبة أمل كبيرة” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اللاعب حنبعل المجبري في تصريح لتونس الرقمية أنّه تعرض للإصابة خلال شوط المباراة الأوّل أمام مالي و أنّه واصل اللعب رغم الأوجاع.

و زاد : “لعبت الشوط الثاني رغم الإصابة و أتفهم تغييري من قبل المدرّب لأنّه كان بسبب شعوري بأوجاع”.

و أضاف : ” اللاعب الذي دخل مكاني قام بما عليه و أنا واصلت تشجيع زملائي من دكة البدلاء.”

و ختم : ” أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب مغادرتنا للكان مثلي مثل اللاعبين ، الإطار الفني و الإداري و كل التونسيين.”

