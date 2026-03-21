حنبعل المجبري يتعرّض لإصابة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعرض اللاعب الدولي التونسي حنبعل المجبري الى اصابة خلال لقاء فريقه بيرنلي ضد فولهام اليوم السبت ضمن البطولة الانقليزية لكرة القدم اضطرته الى مغادرة الميدان في الدقيقة 18.

و تأتي هذه الاصابة قبل ايام قليلة من انطلاق تربص المنتخب التونسي لكرة القدم المقرر بكندا من 23 الى 31 مارس الجاري استعدادا لنهائيات كاس العالم 2026.

جدير بالتذكير ان منتخب نسور قرطاج سيجري خلال هذا التربص لقاءين وديين بتورونتو مع كل من هايتي يوم 28 مارس و كندا يوم 31 من نفس الشهر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



