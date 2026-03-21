حنبعل المجبري يتعرّض لإصابة

تعرض اللاعب الدولي التونسي حنبعل المجبري الى اصابة خلال لقاء فريقه بيرنلي ضد فولهام اليوم السبت ضمن البطولة الانقليزية لكرة القدم اضطرته الى مغادرة الميدان في الدقيقة 18.
و تأتي هذه الاصابة قبل ايام قليلة من انطلاق تربص المنتخب التونسي لكرة القدم المقرر بكندا من 23 الى 31 مارس الجاري استعدادا لنهائيات كاس العالم 2026.
جدير بالتذكير ان منتخب نسور قرطاج سيجري خلال هذا التربص لقاءين وديين بتورونتو مع كل من هايتي يوم 28 مارس و كندا يوم 31 من نفس الشهر.
